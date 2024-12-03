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Капитан команды АПЛ отделался предупреждением за религиозную надпись на "радужной" повязке

Футбольная ассоциация не стала применять дисциплинарные санкции к Марку Геи.
Сегодня, 18:53
Марк Геи / Getty Images
Марк Геи / Getty Images

Футбольная ассоциация Англии не будет наказывать защитника Кристал Пэлас Марка Геи за религиозную надпись на капитанской повязке, в которой он вышел на матч английской Премьер-лиги с Ньюкаслом (1:1).

В минувшие выходные капитаны команд АПЛ проводили поединки 13-го тура чемпионата с повязками в радужных цветах в рамках кампании в поддержку ЛГБТ-сообщества.

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Геи, который в том поединке отличился автоголом, также отыграл матч с подобным капитанским атрибутом, но еще нанес на него надпись: "Я люблю Иисуса", за что ему грозило наказание, поскольку правилами ФА запрещено размещение на экипировке религиозных сообщений в любом виде.

Источник: Getty Images

Тем не менее, как сообщает Sky Sports, Футбольная ассоциация приняла решение не применять к игроку дисциплинарные санкции. Организация вынесла футболисту предупреждение и свяжется с ним, чтобы сделать официальное напоминание о соблюдении правил.

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах повторил рекорд легенды Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Кристал Пэлас чемпионат Англии Английская Премьер-лига

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