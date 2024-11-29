Наставник Арсенала Микель Артета высказался о чемпионской гонке в АПЛ в контексте отрыва Ливерпуля от ближайших преследователей.

По словам специалиста, его команде надо действовать идеально, чтобы догнать текущего фаворита.

«Если они продолжат в том же духе, то нужно быть идеальным. Цифры, которые они демонстрируют, количество игр, которые они выигрывают. Но опять же, основное внимание сосредоточено на нас и поддержании стабильности наших выступлений, что даст нам возможность выигрывать много игр, сохранять доступность состава, держать всех вместе, а это - долгий путь».

Испанец также рассказал, будет ли смотреть воскресный матч между мерсисайдцами и Ман Сити.

«Буду ли смотреть их матч с Сити? 100%, это великий матч, прекрасный матч, который стоит смотреть. Две из лучших команд Европы встречаются друг против друга, это большое событие.

Чьей победы хочу? Чтобы Арсенал победил завтра, это главное. А дальше увидим. Это то, что мы не можем контролировать», - сказал Артета.

Завтра, 30 ноября, Арсенал сыграет против Вест Хэма.

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