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Салах повторил рекорд легенды Манчестер Юнайтед

Мохамед продолжает вписывать свое имя в историю АПЛ.
Сегодня, 08:59
Мохаммед Салах / Getty Images
Мохаммед Салах / Getty Images

В рамках 13-го тура АПЛ Ливерпуль победил Манчестер Сити в матче с голом и ассистом Мохамеда Салаха.

Как сообщает OptaJoe, благодаря двум своим голевым действиям Салах повторил рекорд Уэйна Руни.

Мохамед повторил достижение Уэйна по количеству матчей, в которых оба игрока делали ассист и забивали. Таких у них по 36, больше в АПЛ нет никого.

Отметим, что Ливерпуль опережает Арсенал на 8 баллов и Ман Сити на 11 после вчерашнего матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мохамед Салах

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