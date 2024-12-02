Салах повторил рекорд легенды Манчестер Юнайтед

Мохамед продолжает вписывать свое имя в историю АПЛ.

В рамках 13-го тура АПЛ Ливерпуль победил Манчестер Сити в матче с голом и ассистом Мохамеда Салаха.

Как сообщает OptaJoe, благодаря двум своим голевым действиям Салах повторил рекорд Уэйна Руни.

Мохамед повторил достижение Уэйна по количеству матчей, в которых оба игрока делали ассист и забивали. Таких у них по 36, больше в АПЛ нет никого.

Отметим, что Ливерпуль опережает Арсенал на 8 баллов и Ман Сити на 11 после вчерашнего матча.

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