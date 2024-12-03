"Буду верить до последних дней": Цыганков отреагировал на очередную травму

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков отреагировал на свою очередную травму, из-за которой он выбыл на несколько недель.

У себя в Instagram украинец заявил, что не собирается сдаваться до последнего.

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"Я буду пытаться и верить до своих последних дней", - написал Цыганков.

Напомним, что Цыганков был травмирован от начала октября и недавно вернулся, успев принять участие в двух матчах, после чего снова угодил в лазарет с новым повреждением.

В нынешнем сезоне украинец провел за Жирону десять матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Как сообщил тренер Жироны, Цыганкову диагностировали повреждение приводящей мышцы, из-за чего он будет вынужден пропустить три недели.

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