"Буду верить до последних дней": Цыганков отреагировал на очередную травму
Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков отреагировал на свою очередную травму, из-за которой он выбыл на несколько недель.
У себя в Instagram украинец заявил, что не собирается сдаваться до последнего.
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"Я буду пытаться и верить до своих последних дней", - написал Цыганков.
Напомним, что Цыганков был травмирован от начала октября и недавно вернулся, успев принять участие в двух матчах, после чего снова угодил в лазарет с новым повреждением.
В нынешнем сезоне украинец провел за Жирону десять матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.
Как сообщил тренер Жироны, Цыганкову диагностировали повреждение приводящей мышцы, из-за чего он будет вынужден пропустить три недели.
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