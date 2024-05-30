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Лунин поставил точку в вопросе своего участия в финале Лиги чемпионов

Украинский голкипер Реала сообщил, будет ли готов к решающему поединку с Боруссией Дортмунд.
Вчера, 21:46
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин дал понять, что не сможет принять участие в финале Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд.

Украинский вратарь, который из-за гриппа был вынужден пропустить несколько тренировок команды, но был включен в заявку на поединок, обратился к поклонникам посредством соцсетей.

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"Мне очень грустно, что я не могу подготовиться вместе с командой к самой важной игре сезона и самой важной в моей жизни…

Большое спасибо за все ваши сообщения, поддержку и подбадривание! Вперед за 15 трофеем", - написал Лунин в Instagram.

Напомним, что финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд - Реал Мадрид состоится в субботу, 1 июня, в Лондоне на стадионе Уэмбли и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее голкипер Реала Тибо Куртуа оценил свою готовность к финалу Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Андрей Лунин

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