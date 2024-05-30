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Лунин - в заявке: Реал огласил состав на финал Лиги чемпионов

Анчелотти определился со списком игроков, которые смогут принять участие в решающем поединке с Боруссией Дортмунд.
Вчера, 17:38
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

Мадридский Реал обнародовал заявку на финал Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти включил в список 25 исполнителей.

В заявку попал украинский голкипер Андрей Лунин, который был вынужден пропустить несколько тренировок из-за гриппа. Ожидается, что украинец отправится в Лондон на решающий матч, но не вместе с другими игроками команды, чтобы избежать заражения.

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Заявка Реала:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага, Фран Гонсалес.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Чуамени, Дани Себальос, Арда Гюлер, Марио Мартин.

Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго, Хоселу, Браим Диас.

Напомним, что финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд - Реал Мадрид состоится в субботу, 1 июня, в Лондоне на стадионе Уэмбли и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее голкипер Тибо Куртуа высказался о том, кто должен занять место в воротах Реала в финале Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Андрей Лунин

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