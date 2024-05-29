Жена Лунина показала, как украинец с температурой провел тренировку дома

Андрей не собирается легко отступать от мечты сыграть в финале Лиги чемпионов.

В субботу, 1 июня, мадридский Реал сыграет с Боруссией Дортмунд в финале Лиги чемпионов.

Украинский футболист "сливочных" пропустил уже несколько тренировок команды из-за проблем со здоровьем.

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Жена вратаря Анастасия опубликовала видео, на котором Андрей проводит тренировку.

"Когда температура не является помехой для тренировок. Так тобой горжусь", - написала Анастасия.

Ранее Куртуа оценил свои шансы сыграть в финале Лиги чемпионов.

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