Жена Лунина показала, как украинец с температурой провел тренировку дома
Андрей не собирается легко отступать от мечты сыграть в финале Лиги чемпионов.
В субботу, 1 июня, мадридский Реал сыграет с Боруссией Дортмунд в финале Лиги чемпионов.
Украинский футболист "сливочных" пропустил уже несколько тренировок команды из-за проблем со здоровьем.
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Жена вратаря Анастасия опубликовала видео, на котором Андрей проводит тренировку.
"Когда температура не является помехой для тренировок. Так тобой горжусь", - написала Анастасия.
Ранее Куртуа оценил свои шансы сыграть в финале Лиги чемпионов.
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