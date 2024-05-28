"Я на 200% готов": Куртуа оценил свои шансы сыграть в финале Лиги чемпионов

Голкипер Реала Тибо Куртуа высказался о своей готовности сыграть в финале Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд.

Бельгиец заявил, что он находится в отличной форме, чтобы принять участие в решающем матче.

"Если мне придется играть, то реальность такова, что чувствую себя очень хорошо и нахожусь в лучшей форме.

Я уже говорил это после финала в Париже: если мне не придется вступать в игру, а мы выиграем, я бы тоже подписался на это. Стараюсь быть рядом, когда нужен команде. Думаю, в сыгранных мной матчах смог показать, что если мне придется играть в финале – я на 200% готов", - приводит слова Куртуа Ok Diario.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня.

Ранее сообщалось, что Лунин пропустил тренировку Реала перед матчем с Боруссией.

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