iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Я на 200% готов": Куртуа оценил свои шансы сыграть в финале Лиги чемпионов

Бельгиец готов принять участие в матче против Боруссии Дортмунд.
Вчера, 18:36
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Голкипер Реала Тибо Куртуа высказался о своей готовности сыграть в финале Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд.

Бельгиец заявил, что он находится в отличной форме, чтобы принять участие в решающем матче.

"Если мне придется играть, то реальность такова, что чувствую себя очень хорошо и нахожусь в лучшей форме.

Я уже говорил это после финала в Париже: если мне не придется вступать в игру, а мы выиграем, я бы тоже подписался на это. Стараюсь быть рядом, когда нужен команде. Думаю, в сыгранных мной матчах смог показать, что если мне придется играть в финале – я на 200% готов", - приводит слова Куртуа Ok Diario.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня.

Ранее сообщалось, что Лунин пропустил тренировку Реала перед матчем с Боруссией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Определилась дата реванша Усика и Фьюри Определилась дата реванша Усика и Фьюри
Одноклубнику Малиновского может грозить крупный тюремный срок из-за обвинений в изнасиловании Одноклубнику Малиновского может грозить крупный тюремный срок из-за обвинений в изнасиловании
Мудрик и Трубин - в ТОП-100 самых дорогостоящих футболистов мира Мудрик и Трубин - в ТОП-100 самых дорогостоящих футболистов мира
ENCE объявила о подписании sdy ENCE объявила о подписании sdy
Помочь журналистам

Видео

Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию
Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Бокс13:27
Определилась дата реванша Усика и Фьюри
Европа13:21
Одноклубнику Малиновского может грозить крупный тюремный срок из-за обвинений в изнасиловании
Украина13:03
Мудрик и Трубин - в ТОП-100 самых дорогостоящих футболистов мира
Киберспорт12:49
ENCE объявила о подписании sdy
НБА12:27
Генменеджер Оклахомы: Подписание Хэйуорда - это мой провал
Европа12:20
Известно, когда Компани подпишет контракт с Баварией
Европа11:56
Владелец Манчестер Юнайтед определил пять критериев для входящих трансферов
Украина11:50
Полесье объявило об уходе Бойко
Евро-202411:45
Чемпионат Европы-2024: составы всех команд
Европа11:21
Лидер Боруссии - о невызове на чемпионат Европы: Обидно, я был готов сидеть на скамейке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK