"Я на 200% готов": Куртуа оценил свои шансы сыграть в финале Лиги чемпионов
Голкипер Реала Тибо Куртуа высказался о своей готовности сыграть в финале Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд.
Бельгиец заявил, что он находится в отличной форме, чтобы принять участие в решающем матче.
"Если мне придется играть, то реальность такова, что чувствую себя очень хорошо и нахожусь в лучшей форме.
Я уже говорил это после финала в Париже: если мне не придется вступать в игру, а мы выиграем, я бы тоже подписался на это. Стараюсь быть рядом, когда нужен команде. Думаю, в сыгранных мной матчах смог показать, что если мне придется играть в финале – я на 200% готов", - приводит слова Куртуа Ok Diario.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня.
Ранее сообщалось, что Лунин пропустил тренировку Реала перед матчем с Боруссией.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!