Лунин пропустил тренировку Реала перед матчем с Боруссией

Андрей не принимал участие в занятии из-за температуры.

Пресс-служба мадридского Реала поделилась кадровыми новостями накануне финала Лиги Чемпионов против Боруссии Дортмунд.

В сообщении «сливочных» отмечается, что во второй тренировке на этой неделе из голкиперов принял участие только Тибо Куртуа. Кепа Аррисабалага не тренировался с разрешения Анчелотти, а Андрей Лунин пропустил занятие из-за температуры.

Также отмечается, что Давид Алаба и Орельен Чуамени продолжают свое восстановление накануне встречи.

Отметим, что матч Реал - Боруссия состоится, в субботу, 1 июня в 22:00. На нашем сайте есть прогноз на финал Лиги Чемпионов.

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