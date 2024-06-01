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Боруссия Дортмунд - Реал: прогноз на финал Лиги чемпионов 01.06.2024

Узнай на ISPORT, кто выиграет еврокубковый трофей.
Сегодня, 08:42
ФК Реал Мадрид / Getty Images
ФК Реал Мадрид / Getty Images

В субботу, 1 июня, состоится финальный поединок Лиги чемпионов, в котором сыграют Боруссия Дортмунд (Германия) и Реал (Испания).

На пути к решающему матчу немецкий коллектив в плей-офф выбил ПСВ, Атлетико и ПСЖ. В свою очередь мадридский клуб одолел РБ Лейпциг, Манчестер Сити и Баварию.

Финальный поединок первого по значимости еврокубкового турнира состоится в Лондоне (Англия) на стадионе Уэмбли. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Коэффициент и ставки на финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд - Реал

Букмекеры считают, что подопечные Карло Анчелотти являются фаворитом встречи.

Прогноз букмекеров на матч Боруссия Дортмунд- Реал:

  • Победа Боруссии: 5.0
  • Ничья: 4.25
  • Победа Реала: 1.69

Аналитики рассценивают шансы немецкой команды поднять трофей в - 3.8. Коэффициент на успех Реала в финале - 1.31.

Также эксперты считают, что поединок может подарить большое количество голов. На тотал больше 2.5 коэффициент - 1.71.

Статистика противостояния Боруссия Дортмунд - Реал

За всю свою историю команды провели 14 матчей. В последних двух встречах мадридцы сумели обыграть своих оппонентов на стадии группового этапа Лиги чемпионов (3:1, 3:2).

Боруссия Дортмунд - Реал
3 Победы 6
5 Ничьи 5
19 Голы 24

Напомним, по итогам сезона-2023/24 Реал стал чемпионом Испании. Кроме того, этот финал чрезвычайно важен ввиду перспектив донецкого Шахтера в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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