Боруссия Дортмунд - Реал: прогноз на финал Лиги чемпионов 01.06.2024
В субботу, 1 июня, состоится финальный поединок Лиги чемпионов, в котором сыграют Боруссия Дортмунд (Германия) и Реал (Испания).
На пути к решающему матчу немецкий коллектив в плей-офф выбил ПСВ, Атлетико и ПСЖ. В свою очередь мадридский клуб одолел РБ Лейпциг, Манчестер Сити и Баварию.
Финальный поединок первого по значимости еврокубкового турнира состоится в Лондоне (Англия) на стадионе Уэмбли. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Коэффициент и ставки на финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд - Реал
Букмекеры считают, что подопечные Карло Анчелотти являются фаворитом встречи.
Прогноз букмекеров на матч Боруссия Дортмунд- Реал:
- Победа Боруссии: 5.0
- Ничья: 4.25
- Победа Реала: 1.69
Аналитики рассценивают шансы немецкой команды поднять трофей в - 3.8. Коэффициент на успех Реала в финале - 1.31.
Также эксперты считают, что поединок может подарить большое количество голов. На тотал больше 2.5 коэффициент - 1.71.
Статистика противостояния Боруссия Дортмунд - Реал
За всю свою историю команды провели 14 матчей. В последних двух встречах мадридцы сумели обыграть своих оппонентов на стадии группового этапа Лиги чемпионов (3:1, 3:2).
Боруссия Дортмунд - Реал
3 Победы 6
5 Ничьи 5
19 Голы 24
Напомним, по итогам сезона-2023/24 Реал стал чемпионом Испании. Кроме того, этот финал чрезвычайно важен ввиду перспектив донецкого Шахтера в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.