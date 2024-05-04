iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал - чемпион Испании-2023/24

Андрей Лунин и компания завоевали титул по итогам матчей 34-го тура.
Сегодня, 21:31
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

В рамках 34-го тура Чемпионата Испании Реал одолел Кадис, а Жирона в голевой перестрелке победила Барселону.

Таким образом, мадридский Реал стал недосягаемым для Барсы в турнирной таблице, имея преимущество в 14 очков за 4 тура до конца.

"Сливочные" стали чемпионом Испании в 36-ый раз, что является рекордным показателем. Также подопечные Карло Анчелотти вернули себе титул после того, как в прошлом сезоне его завоевала именно Барса.

Отметим, что это второе чемпионство Андрея Лунина. Первое он завоевал в сезоне-2021/22, но в этой кампании сыграл значительно более заметную роль, сыграв пока 20 матчей, из которых 10 на ноль.

Напоследок скажем, что благодаря победе Жирона обошла Барселону в турнирной таблице, но и она не сможет никак достать Реал, ведь между ними 13 пунктов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Жирона гарантировала себе место в Лиге чемпионов Жирона гарантировала себе место в Лиге чемпионов
Ман Сити одолел Вулверхэмптон с помощью покера Холанда Ман Сити одолел Вулверхэмптон с помощью покера Холанда
Жирона второй раз за сезон обыграла Барселону, чем подарила Реалу чемпионство Жирона второй раз за сезон обыграла Барселону, чем подарила Реалу чемпионство
Ньюи хочет взять перерыв после ухода из Ред Булл Ньюи хочет взять перерыв после ухода из Ред Булл
Помочь журналистам

Видео

Сама неотвратимость: Довбик снова забил гол в ворота Барселоны
Сама неотвратимость: Довбик снова забил гол в ворота Барселоны

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: О’Cалливан и Трамп вылетели, известны полуфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:43
Жирона гарантировала себе место в Лиге чемпионов
Европа21:37
Ман Сити одолел Вулверхэмптон с помощью покера Холанда
Европа21:34
Жирона второй раз за сезон обыграла Барселону, чем подарила Реалу чемпионство
Европа21:31
Реал - чемпион Испании-2023/24
Формула 121:10
Ньюи хочет взять перерыв после ухода из Ред Булл
Европа20:40
Модрич побил рекорд Пушкаша в матче с Кадисом
Киберспорт20:39
Monte сыграют с Furia в матче за место в плей-офф в рамках ESL Pro League Season 19
Киберспорт20:36
ESL Pro League Season 19: Monte отправили FORZE домой, Furia обыграли ENCE, MOUZ - Liquid
Европа20:30
Клуб Ла Лиги начал переговоры с Манчестер Юнайтед об аренде вингера
Украина20:07
Металлист 1925 добыл важные три очка против Ворсклы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK