Реал - чемпион Испании-2023/24

В рамках 34-го тура Чемпионата Испании Реал одолел Кадис, а Жирона в голевой перестрелке победила Барселону.

Таким образом, мадридский Реал стал недосягаемым для Барсы в турнирной таблице, имея преимущество в 14 очков за 4 тура до конца.

"Сливочные" стали чемпионом Испании в 36-ый раз, что является рекордным показателем. Также подопечные Карло Анчелотти вернули себе титул после того, как в прошлом сезоне его завоевала именно Барса.

Отметим, что это второе чемпионство Андрея Лунина. Первое он завоевал в сезоне-2021/22, но в этой кампании сыграл значительно более заметную роль, сыграв пока 20 матчей, из которых 10 на ноль.

Напоследок скажем, что благодаря победе Жирона обошла Барселону в турнирной таблице, но и она не сможет никак достать Реал, ведь между ними 13 пунктов.

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