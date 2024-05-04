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Жирона - Барселона 4:2: обзор матча и результат игры 04.05.2024

Артем Довбик и Виктор Цыганков поучаствовали в историческом матче.
Сегодня, 21:34
Жирона / Getty Images
Жирона / Getty Images

В субботу, 4 мая, на Эстадио Мунисипаль де Монтиливи состоялся матч 34-го тура испанской Ла Лиги между Жироной и Барселоной.

Уже на третьей минуте подопечные Хави Эрнандеса захватили лидерство после гола Андреаса Кристенсена. Однако не успели гости как следует отпраздновать, как Жирона ответила голом Артема Довбика, который головой замкнул навес Ивана Мартина.

После этого Барселона завладела инициативой, которая вылилась в пенальти в самой концовке первого тайма. Роберт Левандовски уверенно реализовал 11-метровый удар.

Но то, что произошло после перерыва, сложно описать словами. Команда Цыганкова и Довбика в течение десяти минут перевернула ход игры, не без участия украинского форварда.

Именно Артем отдал голевую передачу на Порту, который лишь минутой ранее появился на поле. Испанец же спустя две минуты ассистировал Мигелю Гутьерресу, который вывел хозяев поля вперед.

Источник: Getty Images

На 74-й минуте Порту организовал настоящий шедевр. Савио забросил мяч на угол штрафной, откуда форвард нанес удар слету в дальний угол. Марк-Андре тер Штеген взглядом провожал мяч.

Этот тройной удар настолько сказался на Барселоне, что она в состоянии шока доигрывала матч, так и не сумев отыграть хотя бы один мяч.

В итоге Жирона не просто победила: этой победой она гарантировала себе дебютное участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а также принесла Реалу досрочное чемпионство.

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Статистика матча Жирона - Барселона 34-го тура Ла Лиги

Жирона - Барселона 4:2
Голы: Довбик, 4, Порту, 65, 75, Гутьеррес, 67 - Кристенсен, 3, Левандовски, 45+1 (пен.).

Ожидаемые голы (xG): 1,99 - 2,51
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 10 - 16
Удары в створ: 7 - 7
Фолы: 11 - 8

Жирона: Гассанига - Э. Гарсия, Д. Лопес (Порту, 64), Блинд, Гутьеррес - Эррера, А. Гарсия, Мартин - Цыганков (Коуту, 64), Довбик, Савио.

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу - Роберто (Ромеу, 79), Кристенсен (Педри, 69), Гюндоган - Ямал (Феликс, 84), Левандовски (Торрес, 79), Ф. Лопес (Рафинья, 69).

Предупреждения: Кунде, Араухо, Роберто.

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