Сама неотвратимость: Довбик снова забил гол в ворота Барселоны

"Сине-гранатовые" второй раз за сезон пострадали от форварда сборной Украины.

В Каталонии на Эстадио Мунисипаль де Монтиливи в рамках 34-го тура испанской Ла Лиги сошлись Жирона и Барселона.

Гости очень быстро вышли вперед, благодаря голу Андреаса Кристенсена на третьей минуте встречи. Однако еще быстрее они пропустили, и постарался в этом Артем Довбик.

Сразу после гола "сине-гранатовых" подопечные Мичела провели атаку, которая завершилась голом 26-летнего украинца: Иван Мартин навесил на линию вратарской, где лучший бомбардир чемпионата Испании нанес точный удар головой, с которым не справился Марк-Андре тер Штеген.

Видео гола Артема Довбика:

Стоит отметить, что для Довбика это уже второй гол в ворота Барселоны в нынешнем сезоне - Артем был автором первого взятия ворот в матче первого круга, когда "красно-белые" победили со счетом 4:2.

Артем Довбик продолжает борьбу с Джудом Беллингемом из Реала за звание лучшего бомбардира Ла Лиги. Украинец ответил на гол англичанина, которым тот отличился в поединке с Кадисом (3:0). Эту игру вратарь "бланкос" Андрей Лунин провел на скамейке запасных.

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