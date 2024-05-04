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Реал - Кадис 3:0: обзор матча и результат игры 04.05.2024

Судьба чемпионского титула Испании может решиться в каталонском противостоянии Жироны и Барселоны.
Сегодня, 19:12
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

В субботу, 4 мая, в Мадриде на Сантьяго Бернабеу в рамках 34-го тура испанской Ла Лиги сошлись Реал и Кадис.

Как и было объявлено ранее, Андрей Лунин остался в запасе "бланкос" - в ворота вернулся Тибо Куртуа. К тому же, Карло Анчелотти провел ротацию, выставив практически второй состав.

И если в первом тайме у королевского клуба не получилось "размочить" счет, то сразу после перерыва это исправил Браим Диас.

Вскоре на поле вышел главный конкурент Артема Довбика в гонке бомбардиров - Джуд Беллингем заменил Арду Гюлера на 65-й минуте, а спустя всего три минуты с передачи Диаса англичанин забил свой 18-й гол в чемпионате Испании.

Источник: Getty Images

Далее хозяева поля играли уже по счету, который они довели до разгромного: уже в добавленное время Начо оказался в роли ассистента на Хоселу.

Реал выиграл свой получемпионский матч, а вот чемпионский может пройти в Каталонии, где Жирона примет Барселону: если "сине-гранатовые" не победят, "сливочные" досрочно станут 36-кратными чемпионами.

Кадис же продолжает борьбу за выживание: 18-е место и 26 баллов.

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Статистика матча Реал - Кадис 34-го тура Ла Лиги

Реал - Кадис 3:0
Голы: Диас, 51, Беллингем, 68, Хоселу, 90+3.

Ожидаемые голы (xG): 1,22 - 0,77
Владение мячом: 71% - 29%
Удары: 19 - 7
Удары в створ: 9 - 2
Фолы: 6 - 12

Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Начо, Ф. Гарсия - Камавинга (Вальверде, 81), Модрич, Гюлер (Беллингем, 65), Диас (Винисиус, 73), Себальос - Хоселу.

Кадис: Ледесма - Сальдуа (Карселен, 66), Фали, Ч. Гарсия, Каррера - Эскаланте, Алькарас, Наварро (Алехо, 85), Фернандес (Пирес, 66), Собрино (Гомес, 75) - Рамос (Хуанми, 75).

Предупреждение: Сальдуа.

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