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Боруссия Д - Аугсбург 5:1: обзор матча и результат игры 04.05.2024

После новости о непродлении контракта легенда клуба выдал прекрасный поединок.
Сегодня, 18:47
Боруссия Дортмунд / Getty Images
Боруссия Дортмунд / Getty Images

В субботу, 4 мая, в Дортмунде на Вестфаленштадионе состоялся матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местная Боруссия играла с Аугсбургом.

Днем ранее "шмели" объявили о том, что контракт многолетнего лидера и капитана команды Марко Ройса не будет продлен - по окончанию сезона немец, которому 31 мая исполнится 35 лет, покинет родной клуб в статусе свободного агента.

Так как Боруссия делает очевидную ставку на Лигу чемпионов, на матч чемпионата она вышла в экспериментальном составе, где нашлось место и Ройсу.

Он же стал главной звездой поединка: по итогам первого тайма на его счету оказались гол и результативная передача на Юссуфа Мукоко, который в свою очередь оформил дубль. Еще одним голом отметился Дониелл Мален. У гостей же (по сути голом престижа) отличился Рубен Варгас.

В первом тайме вопрос о победителе был закрыт. После перерыва Ройс отметился вторым ассистом, в этот раз на Феликса Нмеча, после чего Эдин Терзич заменил Марко.

Источник: Getty Images

Вместе с ним с поля ушли и голы, так как за оставшееся время команды ни разу не огорчили друг друг.

За счет осечки РБ Лейпциг Боруссия приблизилась к четвертому месту, отставая теперь от "быков" на три очка за два тура до финиша. Аугсбург остался девятым, имея в активе 39 очков.

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Статистика матча Боруссия Д - Аугсбург 32-го тура Бундеслиги

Боруссия Д - Аугсбург 5:1
Голы: Мукоко, 4, 29, Мален, 20, Ройс, 34, Нмеча, 64 - Варгас, 32.

Ожидаемые голы (xG): 4,27 - 2,25
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 21 - 20
Удары в створ: 10 - 4
Фолы: 4 - 11

Боруссия Д: Кобель - Морей (Шлоттербек, 63), Пападопулос, Зюле, Вольф (Озчан, 63) - Нмеча (Забитцер, 74), Ветьен, Ройс (Брандт, 66) - Мален (Адейеми, 63), Мукоко, Байно-Гиттенс.

Аугсбург: Кубек - Мбабу, Гоувелееув, Удуохай, Педерсен - Бауэр (Пфайфер, 67), Брайтгаупт (Энгельс, 78), Майер (Кемюр, 73), Варгас (Дорш, 67) - Тиц (Бельо, 67), Демирович.

Предупреждение: Бауэр.

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