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Штуттгарт - Бавария Обзор и результат матча чемпионата Германии 04.05.2024

"Швабы" еще имеют шансы отобрать у мюнхенцев вторую строчку Бундеслиги.
Сегодня, 18:34
Штуттгарт / Getty Images
Штуттгарт / Getty Images

В рамках 32-го тура Чемпионата Германии Штуттгарт встретился с Баварией.

Еще в первом тайме подопечные Себастьяна Гьонесса вышли вперед благодаря голу Леонидаса Стергиу, но до перерыва "привезли" себе 11-метровый, который реализовал Гарри Кейн.

Во второй 45-минутке все очень долгое время шло к ничьей, хотя, хозяева играли значительно лучше, и собственно именно они заслуженно переломили ход игры в конце встречи.

Штуттгарт вырвал победу на 87-ой минуте благодаря голу Чона У Йона, который, что интересно, является воспитанником именно Баварии и именно за них дебютировал в Бундеслиге, а уже в компенсированное время закрепили результат с помощью мяча Силаса Катомпы Мвумпы.

Таким образом, "швабы" впервые за 17 лет победили Баварию в домашних стенах, и за 2 тура до конца приблизились к ним на расстояние двух очков.

Статистика матча Чемпионата Германии Штуттгарт - Бавария

Штуттгарт - Бавария 3:1

Голы: Стергиу, 27, Йон, 87, Силас, 90+3 - Кейн (пен), 37

xG: 1.97 - 1.56
Удары: 24 - 10
Удары в створ ворот: 11 - 3
Владение мячом: 56% - 44%

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария штуттгарт

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