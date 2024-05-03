Многолетний лидер Боруссии покинет клуб по окончании сезона

Марко Ройс покинет дортмундскую Боруссию после завершения текущего сезона.

Команда и ее многолетний лидер договорились не продлевать контракт, так что летом Марко станет свободным агентом.

Напомним, Ройс играл за молодежную команду "шмелей", затем в поисках практики перешел в Рот-Вайсс, затем в гладбахскую Боруссию, и уже оттуда, за 17 млн евро в 2012 году, был куплен дортмундцами.

За 12 лет в клубе Марко провел 424 матча, забил 168 голов и отдал 128 ассистов, дважды выиграл с командой Кубок Германии.

"Марко Ройс – один из величайших игроков клуба. Он родился в Дортмунде, почти десять лет играл в нашей молодежной команде, двенадцать лет выступал в основной команде и долгое время был капитаном нашей команды. Его связь с дортмундской Боруссией необыкновенна.

Мы желаем Марко всего наилучшего в будущем. Мы очень надеемся, что он вернется в Боруссию после завершения профессиональной карьеры. Здесь, в Дортмунде, его ждет множество интересных задач", – сказал генеральный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

Ранее, напомним, Боруссия обыграла ПСЖ в полуфинале ЛЧ.

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