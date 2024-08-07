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Футбол

Легенда Боруссии продолжит карьеру за океаном

Марко Ройс подпишет контракт с Лос-Анджелес Гэлекси.
Сегодня, 20:35
Марко Ройс / Getty Images
Марко Ройс / Getty Images

Бывший игрок дортмунской Боруссии Марко Ройс продолжит карьеру в МЛС, пишет Фабрицио Романо.

Инсайдер утверждает, что уже в ближайшие дни Ройс отправится в США подписать контракт с Лос-Анджелес Гэлекси.

Немецкий хавбек подпишет с американским клубом контракт до 2025 года с опцией продления еще на сезон.

Напомним, Марко Ройс провел 429 матчей за Боруссию, отличившись 170 голами и 131 ассистом. Этим летом Марко покинул "шмелей" свободным агентом.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль близок к тому, чтобы провернуть топ-трансфер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марко Ройс

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