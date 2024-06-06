Левандовски может воссоединиться с Ройсом в МЛС

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски может перейти в МЛС. Об этом сообщает издание As.

Лос-Анджелес Гэлакси планируют подписать 35-летнего поляка. Хотя сейчас переход кажется сложным, клуб надеется завершить трансфер летом 2025 года, благодаря дружбе Левандовски с Марко Ройсом.

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Отметим, Гэлакси хотят воссоздать дуэт, как у Месси и Суареса в Интер Майами.

Контракт Левандовски с Барселоной действует до июня 2026 года с возможностью продления, но он может уйти раньше в рамках перестройки команды.

В минувшем сезоне на счету польского нападающего 19 голов и 8 ассистов в 35 матчах Ла Лиги.

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