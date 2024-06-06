iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Левандовски может воссоединиться с Ройсом в МЛС

Поляку предложат интересное место продолжения карьеры.
Сегодня, 23:15
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски может перейти в МЛС. Об этом сообщает издание As.

Лос-Анджелес Гэлакси планируют подписать 35-летнего поляка. Хотя сейчас переход кажется сложным, клуб надеется завершить трансфер летом 2025 года, благодаря дружбе Левандовски с Марко Ройсом.

Читай также: Левандовски прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны турецкого гранда

Отметим, Гэлакси хотят воссоздать дуэт, как у Месси и Суареса в Интер Майами.

Контракт Левандовски с Барселоной действует до июня 2026 года с возможностью продления, но он может уйти раньше в рамках перестройки команды.

В минувшем сезоне на счету польского нападающего 19 голов и 8 ассистов в 35 матчах Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона МЛС Роберт Левандовски Марко Ройс

Статьи по теме

Один из лидеров Ливерпуля попал в сферу интересов Барселоны Один из лидеров Ливерпуля попал в сферу интересов Барселоны
Барселона может использовать новый финансовый рычаг ради летних трансферов Барселона может использовать новый финансовый рычаг ради летних трансферов
Клуб МЛС продвинулся в переговорах с Ройсом Клуб МЛС продвинулся в переговорах с Ройсом
Довбик рассказал, в каком чемпионате он может продолжить карьеру Довбик рассказал, в каком чемпионате он может продолжить карьеру
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: с Германией разошлись миром
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа23:39
Довбик рассказал, в каком чемпионате он может продолжить карьеру
Европа23:15
Левандовски может воссоединиться с Ройсом в МЛС
Европа22:48
Караоке и броски в кольцо от Роналду: Джорджина показала, как прошел день рождения детей
Евро-202422:24
Саутгейт прокомментировал выбор состава сборной Англии на Евро-2024
Бокс22:15
"Хотим избежать спорных моментов": В WBC настаивают на увеличении количества судей в реванше Усик - Фьюри
Бокс21:51
"Ему нужен перерыв": Промоутер оценил состояние Фьюри после поражения от Усика
ММА21:49
Бывший чемпион UFC согласился заменить Макгрегора в бою с Чендлером
Европа21:21
Один из лидеров Ливерпуля попал в сферу интересов Барселоны
Теннис21:15
Ролан Гаррос (WTA): Швентек и Паолини встретятся в финале
Европа20:50
Президент Наполи объяснил, почему выбрал Конте новым тренером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK