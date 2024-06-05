Левандовски прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны турецкого гранда

Поляк не собирается никуда переходить.

Форвард Барселоны Роберт Левандовски высказался касаемо интереса к себе со стороны Фенербахче.

"Фенербахче не связывался со мной. Я ничего об этом не знаю", – сказал поляк в интервью Diario Sport.

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Напомним, действующий контракт Роберта с Барселоной рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне на счету 35-летнего форварда 19 голов и 8 ассистов в 35 матчах Ла Лиги.

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