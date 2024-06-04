Хавбек Баварии стал приоритетной трансферной целью Барселоны

Барселона начала переговоры с полузащитником Баварии Йозуа Киммихом. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Первое предложение каталонцев не устроило игрока, поскольку его текущая зарплата в стане мюнхенцев составляет 19,5 млн евро в год до налогов, и каталонцы не могут предложить такие же условия.

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Ханси Флик, ранее работавший с Киммихом в Баварии, поддерживает переход и намерен убедить игрока присоединиться к Барселоне. Он уже обсудил ситуацию с руководством клуба.

Президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта осознает, что отказ на начальном этапе нормален, и клуб готов приложить дополнительные усилия для достижения соглашения.

В то же время, Киммиху также придется сделать некоторые уступки, если он хочет играть за каталонцев.

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