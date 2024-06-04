Хавбек Баварии стал приоритетной трансферной целью Барселоны
Барселона начала переговоры с полузащитником Баварии Йозуа Киммихом. Об этом сообщает издание Diario Sport.
Первое предложение каталонцев не устроило игрока, поскольку его текущая зарплата в стане мюнхенцев составляет 19,5 млн евро в год до налогов, и каталонцы не могут предложить такие же условия.
Читай также: Хави думал заменить лучшего бомбардира Барселоны Довбиком
Ханси Флик, ранее работавший с Киммихом в Баварии, поддерживает переход и намерен убедить игрока присоединиться к Барселоне. Он уже обсудил ситуацию с руководством клуба.
Президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта осознает, что отказ на начальном этапе нормален, и клуб готов приложить дополнительные усилия для достижения соглашения.
В то же время, Киммиху также придется сделать некоторые уступки, если он хочет играть за каталонцев.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!