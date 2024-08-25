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Ройс отличился голом и ассистом в дебютном матче в МЛС

Легенда Боруссии Дортмунд вышел на замену и принес победу Лос-Анджелес Гэлакси.
Сегодня, 10:59
Ройс принес победу Лос-Анжелес Гэлакси / Getty Images
Ройс принес победу Лос-Анжелес Гэлакси / Getty Images

В ночь на воскресенье, 25 августа, Лос-Анджелес Гэлакси в рамках регулярного чемпионата МЛС принимал Атланту Юнайтед.

Героем встречи стал новичок хозяев поля, легендарный экс-игрок Боруссии Дортмунд Марко Ройс, который вышел на замену и в своем дебютном матче за новую команду отличился голом и результативной передачей.

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Ройс появился на поле на 62-й минуте и сначала ассистировал Рики Пучу, а под конец поединка уже сам удвоил преимущество Лос-Анджелес Гэлакси - с первым ударом немецкого полузащитника голкипер справился, но тот успешно добил мяч в ворота.

Источник: Getty Images

Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0

Голы: Пуч, 76, Ройс, 84

Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 20 - 15
Удары в створ: 8 - 3
Угловые: 3 - 0
Фолы: 9 - 13
Атаки: 148 - 71

Отметим, что сейчас Лос-Анджелес Гэлакси с 52 баллами после 27 сыгранных матчей возглавляет турнирную таблицу Западной конференции МЛС.

Напомним, Ройс перешел в Лос-Анджелес Гэлакси в статусе свободного агента, подписав контракт до 2026 года.

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