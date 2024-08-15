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Клуб МЛС объявил о подписании легенды Боруссии Дортмунд

Марко Ройс продолжит карьеру в Лос-Анджелес Гэлакси.
Сегодня, 18:40
Марко Ройс / lagalaxy.com
Марко Ройс / lagalaxy.com

Бывший атакующий полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс стал игроком Лос-Анджелес Гэлакси.

Об этом представитель МЛС объявил на своем официальном сайте.

35-летний немец пополнил состав команды из США в статусе свободного агента. Со своим новым клубом футболист заключил контракт до 2026 года.

На данный момент Лос-Анджелес Гэлакси возглавляет турнирную таблицу Западной конференции МЛС.

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Напомним, что Ройс выступал за Боруссию Дортмунд с 2012 года. За это время он провел в составе команды во всех турнирах 429 матчей, отличившись 170 голами и 131 результативной передачей. Также до этого полузащитник играл за Боруссию Менхенгладбах и Рот-Вайс Ален.

Ранее сообщалось, что Месси, Суарес и Мухтар - в топ-10 самых продаваемых футболок МЛС.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Марко Ройс

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