Клуб МЛС объявил о подписании легенды Боруссии Дортмунд

Бывший атакующий полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс стал игроком Лос-Анджелес Гэлакси.

Об этом представитель МЛС объявил на своем официальном сайте.

35-летний немец пополнил состав команды из США в статусе свободного агента. Со своим новым клубом футболист заключил контракт до 2026 года.

🐐 Marco goes to Hollywood 🌴🎬 pic.twitter.com/24VOLi2tYQ — Borussia Dortmund (@BVB) August 15, 2024

На данный момент Лос-Анджелес Гэлакси возглавляет турнирную таблицу Западной конференции МЛС.

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Напомним, что Ройс выступал за Боруссию Дортмунд с 2012 года. За это время он провел в составе команды во всех турнирах 429 матчей, отличившись 170 голами и 131 результативной передачей. Также до этого полузащитник играл за Боруссию Менхенгладбах и Рот-Вайс Ален.

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