"Есть худшие способы завершить": Ройс высказался о своем прощании с Боруссией

Легендарный полузащитник Боруссии Дортмунд Марко Ройс поделился мыслями о своем прощании с клубом, в котором провел более десяти лет.

По словам Ройса, в стане «шмелей» он всегда чувствовал себя нужным.

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"Боруссия - все для меня. Я отдал этому клубу 12 лет. Это что-то значит. Мы не играем только ради большого имени клуба или денег. Нужно чувствовать себя комфортно, понимать, что ты в хорошей среде и у тебя замечательные партнеры.

Большую роль играют болельщики. Выезжая, осознаешь, что такого нигде больше не будет, поэтому несколько раз подумаешь, прежде чем принять такое решение. Во многом благодаря болельщикам я оставался здесь так долго. А еще потому, что здесь я всегда чувствовал себя нужным. Это очень важный фактор.

Последняя игра, ответный полуфинальный матч в Париже, стала ярким событием в карьере. Когда ты в полуфинале, становится понятно, что твоя цель - выйти в финал. Напряжение растет. На нас не оказывали такого большого давления, как на другие клубы, которые каждый год стремятся выйти в финал и выиграть его. Для нас финал после 1997 и 2013 годов - особое достижение для клуба и всего нашего региона. Это неописуемо - оказаться в таком финале, ведь это вершина клубного футбола. Мы на подъеме и с нетерпением ждем матч".

Также Марко заявил, что по его мнению, завершить выступления в футболке дортмундцев финалом Лиги Чемпионов - идеально.

"Возвращение на Уэмбли? Последний финал на Уэмбли (поражение от Баварии в 2013 году - прим.) был 11 лет назад. Сейчас у нас другой соперник, другие игроки, так что дело не в возможности реабилитироваться, а в предвкушении. Теперь мы ставим себе цель выиграть трофей, потому что не можем себе представить, что будет на следующий день в Дортмунде. Нас ждут 90 или 120 минут, которые все решат. Со временем ты становишься опытнее и можешь подготовиться лучше, чем в 20 лет. Но я думаю, это нормально, что каждый немного волнуется и чувствует напряжение. Так и должно быть.

Прощание должно быть замечательным. Я сказал бы, что нет ничего лучше, чем сыграть свой последний матч в финале Лиги чемпионов и выиграть его. Начать с финала Лиги чемпионов на Уэмбли в 2013 году и закончить финалом Лиги чемпионов в 2024-м: есть худшие способы, как завершить карьеру в Дортмунде", - цитирует слова немецкого хавбека официальный сайт УЕФА.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция финала Лиги Чемпионов.

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