Боруссия Дортмунд - Реал: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 01.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция решающего поединка всего турнира.

В субботу, 1 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2023/24, в котором сойдутся немецкая Боруссия и испанский Реал.

Команды определят сильнейшего по итогу текущего розыгрыша еврокубкового турнира.

Финальный поединок пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли. Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Боруссия Дортмунд - Реал

ISPORT проведет для своих читателей текстовую онлайн-трансляцию матча.

В Украине финал Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

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На официальном уровне команды встречались между собой четырнадцать раз: "шмели" завоевали три победы, "бланкос" оказались сильнее шесть раз, еще пять игр завершились ничейным результатом.

По пути в финал Боруссия прошла через ПСВ (1:1, 2:0), Атлетико (1:2, 4:2) и ПСЖ (1:0, 1:0). Реал же одолел в двухматчевых противостояниях РБ Лейпциг (1:0, 1:1), Манчестер Сити (3:3, 1:1, по пен. 4:3) и Баварию (2:2, 2:1).

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