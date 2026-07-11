Медосмотр Эдерсона поставил трансфер под угрозу

В МЮ не подтверждают и не опровергают срыв трансфера хавбека.

Трансфер Эдерсона в Манчестер Юнайтед пока остаётся под вопросом.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что красные дьяволы отказались от сделки из‑за проблем, выявленных в ходе углублённого медицинского обследования бразильского хавбека.

Однако, как отмечает BBC, информация о полном провале трансфера не является окончательной. Также близкие и к Манчестер Юнайтед, и к Аталанте категорически опровергают эту версию.

Таким образом, финальное решение по трансферу ещё не принято, и переговоры продолжаются.

К слову, Спортинг Канзас‑Сити заинтересован в подписании экс‑игрока Ливерпуля.

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