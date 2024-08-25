Интер Майами в меньшинстве обыграл Цинциннати и первым вышел в плей-офф МЛС
В ночь на воскресенье, 25 августа, Интер Майами в очередном матче регулярного чемпионата МЛС принимал на своем поле Цинциннати.
Лидеры Востока сумели одержать победу над своим ближайшим преследователем в конференции, обыграв его со счетом 2:0 благодаря быстрому дублю Луиса Суареса.
Уругвайский форвард открыл счет уже на первой минуте встречи, приняв мяч в штрафной и точно пробив в нижний угол, а через пять минут удвоил преимущество "цапель".
Доигрывать флоридской команде пришлось в меньшинстве после удаления на 42-й минуте за второе предупреждение Томаса Авилеса, но результат до конца поединка остался неизменным.
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Украинский защитник Интер Майами Сергей Кривцов вышел на поле в это матче на замену на 90+1 минуте. Звездный лидер команды Лионель Месси продолжает восстанавливаться после травмы.
Интер Майами - Цинциннати 2:0
Голы: Суарес, 1, 6
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 5 - 17
Удары в створ: 3 - 8
Угловые: 1 - 8
Фолы: 12 - 20
Атаки: 83 - 145
После этой победы Интер Майами стал первым клубом, который обеспечил себе выход в плей-офф МЛС в этом сезоне.
Spot secured 🔒 @Audi 2024 MLS Cup Playoffs here we come🚀 pic.twitter.com/P2UjgsiDFN— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 25, 2024
На данный момент "цапли" возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 56 очков. Цинциннати идет вторым, имея в своем активе 48 баллов.
Интер Майами стал четвертой командой в истории МЛС, которая вышла в плей-офф после первых 26 сыгранных матчей. Подопечным Херардо Мартино осталось провести еще восемь поединков регулярного чемпионата.
Ранее тренер Интер Майами сообщил, когда Месси вернется в обойму.
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