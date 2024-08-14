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Интер Майами без Месси и Кривцова вылетел из Кубка лиг, уступив команде Чеберко

Коллектив из Флориды прекратил защиту титула на стадии 1/8 финала, не удержав преимущество в два мяча.
Сегодня, 10:22
Интер Майами проиграл Коламбус Крю / twitter.com/intermiamicf
Интер Майами проиграл Коламбус Крю / twitter.com/intermiamicf

В ночь на среду, 14 августа, в рамках 1/8 финала Кубка лиг прошлогодний победитель этого турнира Интер Майами встречался на выезде с действующим чемпионом МЛС Коламбус Крю.

Команда из Флориды потерпела итоговое поражение 2:3, растеряв преимущество в два мяча.

twitter.com/InterMiamiCF
twitter.com/InterMiamiCF

Гости быстро открыли счет в противостоянии, а на 62-й минуте забили второй мяч. Тем не менее хозяевам поля удалось совершить камбэк. Уже через насколько минут они отквитали один гол, а героем встречи стал уругваец Диего Росси, недавно выступавший в Европе за Фенербахче, но вернувшийся в США - вингер Коламбуса оформил дубль.

twitter.com/ColumbusCrew
twitter.com/ColumbusCrew

Интер Майами играл без своего звездного лидера Лионеля Месси, который продолжает восстанавливаться от травмы, а украинский защитник Сергей Кривцов провел весь матч на скамейке запасных. В свою очередь украинский защитник Коламбус Крю Евгений Чеберко вышел на поединок в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте.

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Кубок лиг. 1/8 финала

Коламбус Крю - Интер Майами 3:2

Голы: Рамирес, 67, Росси, 69, 80 - Рохас, 10, Гомес, 62

Ранее сообщалось, что Интер Майами ярко поздравил Месси с завоеванием 45-го трофея в карьере.

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