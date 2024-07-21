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Интер Майами ярко поздравил Месси с завоеванием 45-го трофея в карьере

Клуб МЛС устроил праздник своему аргентинскому лидеру в честь его достижений.
Сегодня, 12:45
Месси завоевал 45 трофеев / Inter Miami CF
Месси завоевал 45 трофеев / Inter Miami CF

Интер Майами перед стартом матча регулярного чемпионата МЛС с Чикаго Файр решил поздравить Лионеля Месси с его очередным достижением.

Клуб устроил целое мероприятие в честь самого титулованного футболиста, который завоевал свой 45 трофей в карьере, выиграв со сборной Аргентины Копа Америка-2024.

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Перед матчем на стадионе в центральном круге был размещен большой плакат с изображением числа 45. Вокруг него стояли 45 детей, каждый из которых держал в руках табличку с названием трофея Месси и годом его завоевания.

Также 37-летний аргентинец получил в подарок памятную картину, на которой было изображено число 45, составленное из фотографий футболиста.

Отметим, что сам Месси в матче с Чикаго Файр (2:1) участия не принимал, поскольку продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в финале Кубка Америки.

Ранее Месси оценил победу Аргентины на Копа Америка-2024.

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