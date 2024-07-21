Интер Майами ярко поздравил Месси с завоеванием 45-го трофея в карьере
Интер Майами перед стартом матча регулярного чемпионата МЛС с Чикаго Файр решил поздравить Лионеля Месси с его очередным достижением.
Клуб устроил целое мероприятие в честь самого титулованного футболиста, который завоевал свой 45 трофей в карьере, выиграв со сборной Аргентины Копа Америка-2024.
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Перед матчем на стадионе в центральном круге был размещен большой плакат с изображением числа 45. Вокруг него стояли 45 детей, каждый из которых держал в руках табличку с названием трофея Месси и годом его завоевания.
45 títulos para nuestro 1️⃣0️⃣ 🏆 pic.twitter.com/54vACEpqnh— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 21, 2024
Также 37-летний аргентинец получил в подарок памятную картину, на которой было изображено число 45, составленное из фотографий футболиста.
Making history and inspiring the next generation 🐐 pic.twitter.com/7xPTNGcHS6— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 21, 2024
Celebrando los 4️⃣5️⃣ 🏆 del 🔟 🐐 pic.twitter.com/j99X16FuXe— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 21, 2024
Отметим, что сам Месси в матче с Чикаго Файр (2:1) участия не принимал, поскольку продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в финале Кубка Америки.
Ранее Месси оценил победу Аргентины на Копа Америка-2024.
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