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Распухший голеностоп: появились фото травмы Месси, которая довела его до слез

Капитан сборной Аргентины не смог доиграть финал Копа Америка-2024.
Сегодня, 14:25
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В ночь на понедельник, 15 июля, сборная Аргентины в дополнительное время одержала победу 1:0 над Колумбией в финале Копа Америка-2024.

Капитан "альбиселесте" Лионель Месси начал этот поединок в стартовом составе, но из-за травмы был вынужден покинуть поле преждевременно.

Источник: Getty Images

Аргентинец был заменен на 66-й минуте после столкновения с колумбийским игроком Луисом Диасом и, отправляясь на скамейку запасных, не смог сдержать слез.

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Вскоре в Сети появились фото травмированной ноги Месси, на которых видно, что у него сильно распух голеностоп.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

О степени тяжести травмы и сроках восстановления аргентинца станет известно позже.

Напомним, на ISPORT доступен обзор финала Копа Америка Аргентина - Колумбия (1:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Копа Америка сборная Аргентины

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