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Потери сознания и вход на стадион по вентиляционным трубам: фанаты сошли с ума перед финалом Копа Америка

Начало решающего поединка турнира было отложено из-за массы болельщиков без билетов.
Сегодня, 07:45

Начало финала Копа Америка-2024 между Аргентиной и Колумбией было сорвано из-за слишком большого количества желающих, которые хотели попасть на стадион.

Стартовый свисток во встрече был запланирован на 3:00 по киевскому времени, но игра началась только в 4:22, а победу в противостоянии по итогам основного и дополнительного времени одержали аргентинцы со счетом 1:0.

Причиной отложенного начала матча стало то, что еще задолго до поединка возле Хард Рок Стэдиум в Майами-Гарденс образовалась давка из-за тысяч болельщиков без билетов, которые пытались прорваться на арену. Об этом сообщила сама пресс-служба стадиона.

В целях безопасности входы на арену были закрыты. В то же время команды прекратили разминки и ушли в подтрибунное помещение. Позже некоторым игрокам сборных Аргентины и Колумбии пришлось выбегать из раздевалок, чтобы помочь своим близким попасть на стадион.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Позже входы на Хард Рок Стэдиум были открыты, а на арену все же прорвалась масса фанатов без билетов. При этом такие болельщики проникали на территорию арены и без прохождения зоны турникетов, перелезая через ограждения или даже пробираясь через систему вентиляции. В итоге на стадионе, который вмещает 65 тысяч человек, оказалось на несколько тысяч зрителей больше.

В результате же давки возле стадиона несколько болельщиков теряли сознание и получили травмы. Некоторых фанатов задержала полиция.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Напомним, что Лионель Месси получил травму в финале Копа Америка.

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