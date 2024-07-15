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Аргентина - Колумбия 1:0 видео гола и лучших моментов матча 15.07.2024

Вашему вниманию обзор решающего поединка национальных сборных на международном турнире.
Сегодня, 08:59
Аргентина обыграла Колумбию / Getty Images
Аргентина обыграла Колумбию / Getty Images

В ночь на понедельник, 15 июля, сборные Аргентины и Колумбии в финальном матче определили победителя Копа Америка-2024.

"Альбиселесте" в середине второго тайма остались без своего лидера Лионеля Месси, который был вынужденно заменен из-за травмы. Тем не менее в дополнительное время аргентинцы сумели вырвать победу - на 112-й минуте решающий гол на свой счет записал Лаутаро Мартинес.

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Сборная Аргентины выиграла вторую подряд и 16-ю в своей истории Копа Америка.

Вашему вниманию обзор финала Копа Америка-2024 Аргентина - Колумбия:

Аргентина - Колумбия 1:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 112

Аргентина: Эмилиано Мартинес - Монтиэль (Молина, 72), Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико - Де Пауль, Макаллистер (Паредес, 97), Фернандес (Ло Чельсо, 97) - Месси (Гонсалес, 66), Лаутаро Марти ), Ди Мария (Отаменди, 117).

Колумбия: Варгас - С. Ариас, Куэста, Санчес, Мохика - Риос (Кастано, 89), Лерма (Урибе, 106) - Дж. Ариас (Карраскаль, 106), Хамес (Кинтеро, 91), Диас (Борха, 106) - Кордоба (Борре, 89).

Предупреждения: Макаллистер, Ло Чельсо - Кордоба, Борха.

Источник: MEGOGO

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