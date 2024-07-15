Месси оценил победу Аргентины на Копа Америка-2024
Капитан команды показал культовую фотографию.
Сборная Аргентины победила Колумбию в финале Копа Америка-2024.
Капитан аргентинской команды Лионель Месси не смог доиграть финальный матч из-за травмы.
Читай также: Аргентина стала рекордсменом по количеству выигранных Копа Америка
После поединка он опубликовал пост в Instagram, в котором подвел итоги турнира.
"Еще один!", - написал Месси, показав фото с двумя трофеями.
Напомним, Аргентина выиграла второй трофей Копа Америка - до этого в 2022 году.
Ранее сообщалось, что Месси стал самым возрастным игроком на Копа Америка.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!