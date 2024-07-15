Месси оценил победу Аргентины на Копа Америка-2024

Сборная Аргентины победила Колумбию в финале Копа Америка-2024.

Капитан аргентинской команды Лионель Месси не смог доиграть финальный матч из-за травмы.

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После поединка он опубликовал пост в Instagram, в котором подвел итоги турнира.

"Еще один!", - написал Месси, показав фото с двумя трофеями.

Напомним, Аргентина выиграла второй трофей Копа Америка - до этого в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Месси стал самым возрастным игроком на Копа Америка.

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