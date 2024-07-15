Месси стал самым возрастным игроком на Копа Америка

Лионель Месси установил новый рекорд Копа Америка.

Аргентинский нападающий появился в стартовом составе в финальном матче турнира, который Аргентина с трудом выиграла.

На момент матча Лео было 37 лет и 20 дней, что делает его самым возрастным игрок в истории Копы в ХХI веке, который вышел в стартовом составе.

Напомним, что обзор поединка Аргентина - Колумбия доступен на нашем сайте.

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