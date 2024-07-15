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Аргентина стала рекордсменом по количеству выигранных Копа Америка

"Альбиселесте" вышли на чистое первое место в списке победителей турнира.
Сегодня, 09:52
Сборная Аргентины - победитель Копа Америка-2024 / Getty Images
Сборная Аргентины - победитель Копа Америка-2024 / Getty Images

Сборная Аргентины в финале Копа Америка-2024 благодаря голу Лаутаро Мартинеса в дополнительное время обыграла со счетом 1:0 Колумбию.

Для аргентинцев эта победа в турнире стала 16-й в истории, что является рекордным показателем.

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В списке победителей Кубка Америки "альбиселесте" вышли на чистое первое место, обойдя Уругвай, который выигрывал соревнования 15 раз.

На третьем месте расположилась Бразилия с девятью трофеями. Также по две победы на счету Парагвая, Чили и Перу. По разу турнир выигрывали Колумбия и Боливия.

Напомним, что Аргентина выиграла Копа Америка второй раз подряд. Также "альбиселесте" являются действующими чемпионами мира после победы в Катаре в 2022 году.

На ISPORT доступен обзор финала Копа Америка Аргентина - Колумбия 1:0.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Копа Америка сборная Аргентины

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