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Тренер Интер Майами высказался о восстановлении Месси от травмы колена

Точной даты возвращения Лео нет.
Сегодня, 20:47
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Наставник американского Интер Майами Херардо Мартино высказался о восстановлении Лионеля Месси от травмы колена.

По словам аргентинского специалиста, Месси достиг определенного прогресса в задаче возвращения на поля, но точной даты, когда он вернется к тренировкам с командой еще нет.

"В восстановлении Лео есть прогресс, но пока мы не имеем точной даты его возвращения в общую группу. Он продолжает работать отдельно.

Его отсутствие влияет на команду по-разному. Иногда ситуация осложняется тем, что мы вынуждены обходиться без других ключевых игроков. Но даже когда отсутствует только он, это серьезная проблема.

Когда все наши игроки могут выходить на поле, мы становимся по-настоящему конкурентной командой. Наш приоритет - чтобы ситуация с Лео поскорее разрешилась, при этом мы должны показать себя в его отсутствие", - приводит слова Мартино Goal.com.

В текущем сезоне Месси провел 15 матчей, забив впечатляющие 14 голов и отдав 11 ассистов.

Свою травму аргентинец получил в середине июля.

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