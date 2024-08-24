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Тренер Интер Майами сообщил, когда Месси вернется в обойму

Херардо Мартино дал оценку восстановления аргентинца.
Сегодня, 08:06
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Аргентинский футболист Интер Майами Лионель Месси вернется на поле после травмы до завершения регулярного чемпионата МЛС.

Главный тренер команды Херардо Мартино рассказал, что игрок уже тренируется самостоятельно, но пока не может играть.

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"Он не тренируется в общей группе. Но да, он уже тренируется на поле и работает с тренерами по физподготовке. Он хорошо восстанавливается. Можно было предположить, что его не будет в сборной Аргентины, потому что он еще не может играть, но мы продолжаем наблюдать, как он прогрессирует.

Нет оценки сроков восстановления, потому что вы уже начинаете видеть, как себя чувствуете, когда вы добавляете тренировки на поле. Но да, он вернется к концу регулярного сезона", - приводит слова тренера ESPN.

Регулярный чемпионат МЛС завершится 10 октября.

Ранее клуб МЛС объявил о подписании легенды Боруссии Дортмунд.

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