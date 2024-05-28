"Несправедливо к Лунину?": Куртуа высказался о том, кто должен сыграть в финале Лиги чемпионов

Голкипер Реала Тибо Куртуа поделился мнением о финале Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд.

По словам футболиста, наставник команды Карло Анчелотти выберет, кто должен сыграть - Тибо или Андрей Лунин.

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"Если не Лунин? Не могу сказать, несправедливо ли это или нет. Что знаю, так это то, что Андрей провел отличный сезон, и если мы вышли в финал – это и благодаря ему.

Я в распоряжении Анчелотти и 9 месяцев работал над тем, чтобы вернуться в то же состояние, что всегда. Это должен решать тренер", - приводит слова Куртуа Ok Diario.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня.

Ранее сообщалось, что Лунин пропустил тренировку Реала перед матчем с Боруссией.

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