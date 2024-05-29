Лунин не поедет вместе с Реалом на финал Лиги чемпионов

Голкипер Реала Андрей Лунин рискует пропустить финал Лиги чемпионов, в котором "сливочные" сыграют против Боруссии Дортмунд.

Как сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас, украинец из-за болезни не поедет с командой на решающий матч турнира.

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Лунин заболел гриппом B, поэтому клуб принял решение, чтобы Лунин не ехал вместе с другими игроками, чтобы избежать их заражения.

Отмечается, что Реал попытается привезти Лунина в Лондон позже.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на Уэмбли.

Напомним, Реал определился с заменой Лунину, если он покинет клуб.

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