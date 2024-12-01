iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

1+1 от Беллингема позволили Реалу легко обыграть Хетафе

Команда Анчелотти не почувствовала сопротивление аутсайдера.
Сегодня, 19:29
Реал - Хетафе / Getty Images
Реал - Хетафе / Getty Images

В воскресенье, 1 декабря, мадридский Реал принимал дома Хетафе.

Хозяева сразу забрали мяч под свой контроль, однако забить гол никак не удавалось. К тому же Хетафе также не отсиживался в защите, находя пространство для опасных выпадов.

Наконец на 27-й минуте гости привезли пенальти в свои ворота, который уверенно оформил Джуд Беллингем. А еще через несколько минут хавбек отдал отличнейший пас на Мбаппе, и француз удвоил преимущество своей команды.

Со стартом второго тайма Реал готовился пробить еще один пенальти, однако вмешался VAR и отменил 11-метровый. В итоге матч так и завершился уверенной победой мадридцев.

Отметим стоит разве что момент Килиана Мбаппе на 74-й минуте, когда француз не сумел забить в пустые ворота.

Статистика матча Реал - Хетафе 15-го тура чемпионата Испании

Реал - Хетафе 2:0
Голы: Беллингем (пенальти), 30, Мбаппе, 38

Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 13 - 8
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 5 - 3
Фолы: 7 - 26

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хетафе Реал Мадрид

Статьи по теме

Определились все участники Клубного чемпионата мира-2025 Определились все участники Клубного чемпионата мира-2025
Анчелотти стал рекордсменом Лиги чемпионов Анчелотти стал рекордсменом Лиги чемпионов
Анчелотти попросил Реал подписать ему защитника Болоньи Анчелотти попросил Реал подписать ему защитника Болоньи
Реал без каких-либо проблем обыграл Леганес Реал без каких-либо проблем обыграл Леганес
Помочь журналистам

Видео

Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде
Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" поборятся за элиту Лиги наций - назван соперник в плей-офф
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира продолжится мужской и женской эстафетами
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вернулась в ТОП-100, Калинина потеряла позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
просмотров

Последние новости

Формула 121:02
Окон досрочно покинет Альпин перед Гран-при Абу-Даби
Биатлон20:43
Женская сборная Украины финишировала вне топ-10 на эстафете в Контиолахти
Украина20:09
Шахтер неожиданно потерял очки в самом конце матча с Рухом
Европа20:06
Ливерпуль уверенно переиграл проблемный Манчестер Сити, увеличив преимущество над ним
Формула 119:53
Гран-при Катара: Ферстаппен уверенно выиграл гонку, Леклер второй, Пиастри - третий
Европа19:41
Футболист клуба Серии А потерял сознание в матче против Интера
Формула 119:38
"Стоп-энд-гоу" Норриса позволил Ферстаппену очень легко выиграть Гран-при Катара
Европа19:29
1+1 от Беллингема позволили Реалу легко обыграть Хетафе
Легкая атлетика18:59
Магучих - легкоатлетка года в небеговых дисциплинах
Украина18:48
Президент Колоса рассказал, что даст игрокам премию за матч с Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK