1+1 от Беллингема позволили Реалу легко обыграть Хетафе

В воскресенье, 1 декабря, мадридский Реал принимал дома Хетафе.

Хозяева сразу забрали мяч под свой контроль, однако забить гол никак не удавалось. К тому же Хетафе также не отсиживался в защите, находя пространство для опасных выпадов.

Наконец на 27-й минуте гости привезли пенальти в свои ворота, который уверенно оформил Джуд Беллингем. А еще через несколько минут хавбек отдал отличнейший пас на Мбаппе, и француз удвоил преимущество своей команды.

Со стартом второго тайма Реал готовился пробить еще один пенальти, однако вмешался VAR и отменил 11-метровый. В итоге матч так и завершился уверенной победой мадридцев.

Отметим стоит разве что момент Килиана Мбаппе на 74-й минуте, когда француз не сумел забить в пустые ворота.

Статистика матча Реал - Хетафе 15-го тура чемпионата Испании

Реал - Хетафе 2:0

Голы: Беллингем (пенальти), 30, Мбаппе, 38

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 13 - 8

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 5 - 3

Фолы: 7 - 26

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