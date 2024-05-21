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Тони Кроос объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы-2024

Немецкий футболист решил уйти на "пике возможностей", не дожидаясь заметного спада в его игре.
Сегодня, 14:14
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

Мадридский Реал на своем официальном сайте объявил о том, что Тони Кроос завершит профессиональную карьеру после чемпионата Европы 2024 года.

В последнее время была информация о том, что клуб ведет переговоры с 34-летним хавбеком о новом контракте, так как действующее соглашение подходит к концу по окончанию нынешнего сезона.

В итоге футболист сборной Германии принял решение "повесить бутсы на гвоздь". О своем уходе Кроос объявил, опубликовав в социальных сетях письмо для фанатов.

"17 июля 2014 года – день моей презентации в Реале, день, который изменил мою жизнь. Мою жизнь как футболиста, но особенно как человека. Это было начало новой главы в крупнейшем клубе мира. Спустя 10 лет, в конце сезона, эта глава подходит к концу. Никогда не забуду то дерзкое успешное время!".

"Я хотел бы особенно поблагодарить всех, кто приветствовал меня с открытым сердцем и доверял мне. Но особенно мне хотелось бы поблагодарить вас, дорогие мадридисты, за вашу привязанность и любовь с первого и до последнего дня".

Источник: Getty Images

"В то же время это решение означает, что моя карьера действующего футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы. Как я всегда говорил: Реал Мадрид был и будет моим последним клубом".

"Я счастлив и горжусь тем, что мысленно нашел правильное время для своего решения и смог выбрать его самостоятельно. Моей целью всегда было завершить карьеру на пике своих возможностей. Отныне ведущая мысль одна: 15 кубок Лиги чемпионов! HALA MADRID Y NADA MAS".

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Тони Кроос присоединился к Реалу летом 2014 года, перейдя из Баварии за 25 миллионов евро. За десять лет в Мадриде немецкий полузащитник записал на свой счет 28 голов и 98 результативных передач в 463 матчах за королевский клуб.

Вместе со "сливочными" Кроос по четыре раза выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Он также пять раз становился победителем Клубного чемпионата мира, а также один раз - Кубка Испании.

Скоро у Тони Крооса будет возможность выиграть пятый кубок Лиги чемпионов вместе с Реалом, ведь 1 июня на Уэмбли в Лондоне испанский коллектив сыграет в финальном поединке турнира против дортмундской Боруссии.

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