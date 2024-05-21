Легендарный голкипер Реала кардинально сменил имидж на свой День рождения
Касильяс оставил мотивирующее послание.
В понедельник, 20 мая, легенда Реала и сборной Испании Икер Касильяс отпразновал свой день рождения.
Испанскому футболисту исполнилось 43 года, в честь чего он решился на кардинальные изменения.
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Касильяс удивил поклонников сменой прически, став лысым.
"Мы никогда не будем лучше, чем сегодня. Что бы не случилось, с 43!".
Напомним, Джорджина опубликовала совместное фото с Роналду в постели.
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