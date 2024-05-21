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Легендарный голкипер Реала кардинально сменил имидж на свой День рождения

Касильяс оставил мотивирующее послание.
Сегодня, 11:30
Икер Касильяс / instagram.com/ikercasillas
Икер Касильяс / instagram.com/ikercasillas

В понедельник, 20 мая, легенда Реала и сборной Испании Икер Касильяс отпразновал свой день рождения.

Испанскому футболисту исполнилось 43 года, в честь чего он решился на кардинальные изменения.

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Касильяс удивил поклонников сменой прически, став лысым.

"Мы никогда не будем лучше, чем сегодня. Что бы не случилось, с 43!".

Напомним, Джорджина опубликовала совместное фото с Роналду в постели.

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