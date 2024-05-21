Легенда Манчестер Юнайтед трогательно попрощался со своей собакой

Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кин опубликовал пост-прощание со своим псом.

Отметим, что бывший хавбек является большим фанатом собак, в интервью он признавался, что всю его жизнь у него дома жила собака.

По мнению Кина, эти животные не только являются верными друзьями, но так же могут обеспечить безопасность и заставляют тебя следить за графиком.

20 мая бывший футболист опубликовал трогательный пост, посвященный его умершему псу Джету, с фотографиями и видео с домашним любимцем.

"Спасибо, Джет, за то, что был таким красивым и преданным нашей семье. Мы будем скучать по тебе", - подписал пост Кин.

Ранее также сообщалось, что МЮ назвал ценник Джейдона Санчо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!