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Легенда МЮ раскритиковал игру Сити с Арсеналом

Рой Кин уверен, что именно плохая игра "горожан" привела к ничьей.
Сегодня, 12:42
Рой Кин / Getty Images
Рой Кин / Getty Images

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Рой Кин остался недовольным игрой Манчестер Сити.

Напомним, "горожане" с трудом спасли ничью в матче против Арсенала.

Кин убежден, что такого результата удалось добиться не отличной игрой Арсенала, а наоборот - отвратительной игрой Сити.

"Случаи, когда команды могли добиться результата вдесятером, происходили и раньше. Послушайте, Арсенал действовал хорошо, но Сити был очень слаб - ни движения, ни смещений, ни перехватов. Это была скорее плохая игра Манчестер Сити, чем блестящая оборона Арсенала.

Это также напоминание всем, что мы смотрим на состав – Грилиш выходит на поле и влияет на игру, Стоунз, другие игроки со скамейки запасных – они будут оказывать огромное влияние в конце сезона", - приводит слова Кина Daily Mail.

Ранее также Бернарду Силва раскритиковал Арсенал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рой Кин

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