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"Только одна команда вышла играть": Хавбек Сити сравнил матчи с Арсеналом с матчами против Ливерпуля

Бернарду Силва остался не очень доволен произошедшим.
Сегодня, 07:30
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва остался не очень доволен матчем против Арсенала.

Напомним, накануне "горожане" разыграли результативную ничью с "канонирами".

Однако Силва оказался недоволен игрой команды Микеля Артеты, заявив, что на поле играть в футбол вчера вышла только одна команда и сравнил это с матчам против Ливерпуля.

"Разница, возможно, в том, что Ливерпуль уже выиграл АПЛ, а Арсенал – нет. В том, что Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов, а Арсенал – нет.

Ливерпуль всегда встречал нас лицом к лицу и старался выиграть матч. С этой точки зрения игры против Арсенала отличаются от тех, что были против Ливерпуля.

Только одна команда вышла играть в футбол. Вторая решила искать границы дозволенного судьей, к сожалению. Мы недовольны, потому что хотели набрать три очка, но лично я доволен тем, как мы вышли играть. Я рад, что мы всегда выходим на поле за победой", - цитирует Силву Evening Standard.

Ранее также новый тренер Ромы высказался о своем первом матче.

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