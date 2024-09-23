Тренер Ромы: Я увидел, что игроки были расстроены увольнением де Росси

Иван Юрич после дебютной победы был вынужден говорить о перепитии вокруг клуба.

В рамках 5-го тура Рома одолела Удинезе.

Наставник «волков», для которого этот матч был дебютным во главе коллектива после победы высказался об увольнении Даниэле де Росси и гендиректора римлян Лины Сулуку, между которыми якобы был конфликт.

По словам Юрича, футболисты были расстроены новостями об уходе де Росси.

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"Я не знаю, я увидел, что ребята очень разочарованы увольнением де Росси. Они искренне сказали мне, что им очень жаль. Это то, что я очень ценю, потому что иногда игроки скрывают эти вещи, а взамен вы можете увидеть в них, что они печальны, что они отдали все и что им не удалось получить хорошие результаты".

Специалист рассказал, что новость об увольнении Сулуку застала его во время обеда с семьей.

"Я услышал об отставке Лины Сулуку на Sky, новости вышли, когда мы ели. Извините, потому что были семейные ситуации, дети всегда на первом месте. Мне ее очень жаль по-человечески, это действительно трудное время".

О событиях на поле Юрич также поговорил. Иван отметил, что его команда провела первый тайм лучше чем второй.

"Мы хорошо справились, очень хорошо в первом тайме. На мой взгляд, во втором тайме мы время от времени начали немножко терять дистанцию, а мы могли бы быть немного лучше в этих вещах. Я считаю, что команда хорошо отреагировала", - резюмировал хорват.

После пяти матчей Рома идет на десятой позиции с шестью пунктами.

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