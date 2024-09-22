Довбика признали игроком матча с Удинезе

В рамках 5-го тура Рома разгромила Удинезе.

Ключевую роль в данном результате отыграл украинец Артем Довбик. На счету форварда гол + голевая передача.

После поединка Серия А признала Довбыка игроком этого матча за что Артем получил индивидуальную награду.

В текущем сезоне у футболиста 2 забитых мяча и 1 ассист в 5 матчах чемпионата Италии.

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