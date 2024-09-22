Рома с голом и ассистом Довбика разгромила сенсационного лидера старта Серии А

В рамках 5-го тура Серии А Рома на своем поле встретилась с Удинезе.

С первых минут "волки" доминировали и это принесло свои плоды быстро. Уже на 19-ой минуте счет был открыт.

Артем Довбик получил мяч от Стефана Эль-Шаарави, на дриблинге довел его до штрафной площадки и отправил в дальний нижний угол ворот. Это был первый гол Артема на новом для него домашнем стадионе.

Еще в начале второго тайма Пауло Дибала удвоил преимущество римлян. Аргентинец забил с пенальти.

До разгромного счет довел Томмазо Бальданци, а помог ему Довбик, оформив еще и первый ассист в футболке Ромы. Позже украинский форвард мог оформить дубль, но во второй раз он отправил мяч в сетку из офсайда.

Рома - Удинезе 3:0

Голы: Довбик, 19, Дибала, 49 (пен), Бальданци, 70

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