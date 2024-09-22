Довбик оформил первый ассист в составе Ромы

В рамках 5-го тура Серии А Рома встречается с Удинезе.

В первом тайме Артем Довбик открыл счет в матче и забил во втором матче подряд и впервые на домашнем стадионе «волков».

Во второй 45-минутке римляне сначала удвоили свое преимущество благодаря голу с пенальти в исполнении Пауло Дибалы, а затем снова при участии Довбыка довели счет до разгромного.

Украинец отдал ассист на Томмазо Бальданци, который обыгрался с Артемом, а затем отправил мяч мимо голкипера гостей.

На момент написания новости счет 3:0 в пользу Ромы. Продолжается второй тайм.

Видео ассиста Довбика в матче с Удинезе

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!