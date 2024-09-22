iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик оформил первый ассист в составе Ромы

Прекрасная игра от Артема.
Сегодня, 20:46
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 5-го тура Серии А Рома встречается с Удинезе.

В первом тайме Артем Довбик открыл счет в матче и забил во втором матче подряд и впервые на домашнем стадионе «волков».

Во второй 45-минутке римляне сначала удвоили свое преимущество благодаря голу с пенальти в исполнении Пауло Дибалы, а затем снова при участии Довбыка довели счет до разгромного.

Украинец отдал ассист на Томмазо Бальданци, который обыгрался с Артемом, а затем отправил мяч мимо голкипера гостей.

На момент написания новости счет 3:0 в пользу Ромы. Продолжается второй тайм.

Видео ассиста Довбика в матче с Удинезе

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома артем довбик

Статьи по теме

Рома с голом и ассистом Довбика разгромила сенсационного лидера старта Серии А Рома с голом и ассистом Довбика разгромила сенсационного лидера старта Серии А
Довбик забил во втором матче за Рому подряд Довбик забил во втором матче за Рому подряд
ЧМ-2024 по футзалу: определились все пары 1/8 финала ЧМ-2024 по футзалу: определились все пары 1/8 финала
Кубок Лэйвера-2024: Мир побеждает Европу 11:10, Алькарас и Фриц решают судьбу турнира Кубок Лэйвера-2024: Мир побеждает Европу 11:10, Алькарас и Фриц решают судьбу турнира
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони
Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

22:26
ЧМ-2024 по футзалу: определились все пары 1/8 финала
Теннис22:22
Кубок Лэйвера-2024: Мир побеждает Европу 11:10, Алькарас и Фриц решают судьбу турнира
Формула 122:19
Риккардо: Сказочного финала не произошло
Европа22:07
Артета - о красной Троссаре: Я жду, что примерно 100 матчей АПЛ будут заканчиваться 10 на 11
Европа21:47
Барселона реабилитировалась за неудачу в Лиге чемпионов, уничтожив Вильярреал
Европа21:37
Экс-игрока Арсенала обвинили в организации контрабанды наркотиков
Бокс21:14
"Я был очень впечатлен": Льюис прокомментировал победу Дюбуа над Джошуа
Европа20:56
Рома с голом и ассистом Довбика разгромила сенсационного лидера старта Серии А
Европа20:51
Гол Стоунза в добавленное время спас Манчестер Сити от поражения Арсеналу
Европа20:46
Довбик оформил первый ассист в составе Ромы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK