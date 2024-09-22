iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити - Арсенал 2:2: обзор матча и результат игры 22.09.2024

"Канониры" были очень близки к тому, чтобы сдержать натиск соперника и добыть выездную победу.
Сегодня, 20:51
Эрлинг Холанд и Габриэл / Getty Images
Эрлинг Холанд и Габриэл / Getty Images

В воскресенье, 22 сентября, на Этихаде состоялся центральный матч пятого тура Английской Премьер-лиги между Манчестер Сити и Арсеналом.

Несмотря на малое количество моментов в первом тайме, команды умудрились трижды забить гол.

Первыми отличились "горожане". На 9-й минуте Эрлинг Холанд выскочил на "свидание" с Давидом Райя, которого он успешно переиграл.

Вскоре команда Пепа Гвардиолы понесла серьезную потерю - из-за травмы колена не смог продолжить встречу Родри.

Источник: Getty Images

А спустя всего минуту после замены испанца счет был равный. Это Рикардо Калафиори решился на удар с дальней дистанции, с которым не справился Эдерсон.

Тайм близился к своему завершению, но "канониры" нашли угловой, который они превратили в гол Габриэла.

Последнее слово также оказалось за гостями, но уже в негативном ключе. Леандро Троссар получил за свой фол желтую карточку, которая была для него уже второй - бельгиец оставил свою команду в меньшинстве.

После этого вполне было понятно, при каком сценарии будет развиваться вторая половина игры: Арсенал будет сидеть у своих ворот и оборонять результат, а Манчестер Сити - атаковать и стараться вырвать, как минимум, ничью.

Источник: Getty Images

Статистика второго тайма была довольно красноречива: 28 - 1 по ударам. Но хозяевам поля все никак не удавалось сравнять счет, ведь Райя несколько раз спас свою команду.

И все-таки даже испанец не был способен отразить удар Джона Стоунза с близкого расстояния, находясь в лежачем положении - Сити ушел от поражения в добавленное время.

Манчестер Сити впервые в сезоне потерял очки, но все равно продолжает лидировать в чемпионате, имея 13 очков. Арсенал идет четвертым с 11-ю баллами в активе.

Читай также: Байер в своем любимом стиле вырвал победу над Вольфсбургом

Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал пятого тура АПЛ

Манчестер Сити - Арсенал 2:2
Голы: Холанд, 9, Стоунз, 90+8 - Калафиори, 22, Габриэл, 45+1.

Ожидаемые голы (xG): 2.62 - 0.59
Владение мячом: 77% - 23%
Удары: 33 - 5
Удары в створ: 11 - 3
Фолы: 7 - 8

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Стоунз, 78), Диаш, Аканджи, Гвардиол - Родри (Ковачич, 21), Гюндоган, Савиньо (Грилиш, 78), Силва, Доку (Фоден, 70) - Холанд.

Арсенал: Райя - Тимбер (Льюис-Скелли, 90+2), Салиба, Габриэл, Калафиори (Кивьор, 74) - Сака (Уайт, 46), Парти, Райс, Мартинелли (Жезус, 87) - Хаверц, Троссар.

Предупреждения: Эдерсон, Диаш, Силва - Троссар, Парти, Льюис-Скелли, Райс, Жезус.

Удаление: Троссар, 45+8 (Арсенал, вторая желтая карточка).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Арсенал Лондон

Статьи по теме

Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Ман Сити Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Ман Сити
Игрок Ман Сити сравнил между собой Арсенал Артеты и Ливерпуль Клоппа Игрок Ман Сити сравнил между собой Арсенал Артеты и Ливерпуль Клоппа
"Лучшие команды АПЛ довели меня до смерти от скуки": фанаты недовольны новым форматом Лиги чемпионов "Лучшие команды АПЛ довели меня до смерти от скуки": фанаты недовольны новым форматом Лиги чемпионов
ЧМ-2024 по футзалу: определились все пары 1/8 финала ЧМ-2024 по футзалу: определились все пары 1/8 финала
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони
Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

22:26
ЧМ-2024 по футзалу: определились все пары 1/8 финала
Теннис22:22
Кубок Лэйвера-2024: Мир побеждает Европу 11:10, Алькарас и Фриц решают судьбу турнира
Формула 122:19
Риккардо: Сказочного финала не произошло
Европа22:07
Артета - о красной Троссаре: Я жду, что примерно 100 матчей АПЛ будут заканчиваться 10 на 11
Европа21:47
Барселона реабилитировалась за неудачу в Лиге чемпионов, уничтожив Вильярреал
Европа21:37
Экс-игрока Арсенала обвинили в организации контрабанды наркотиков
Бокс21:14
"Я был очень впечатлен": Льюис прокомментировал победу Дюбуа над Джошуа
Европа20:56
Рома с голом и ассистом Довбика разгромила сенсационного лидера старта Серии А
Европа20:51
Гол Стоунза в добавленное время спас Манчестер Сити от поражения Арсеналу
Европа20:46
Довбик оформил первый ассист в составе Ромы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK