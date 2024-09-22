Манчестер Сити - Арсенал 2:2: обзор матча и результат игры 22.09.2024
В воскресенье, 22 сентября, на Этихаде состоялся центральный матч пятого тура Английской Премьер-лиги между Манчестер Сити и Арсеналом.
Несмотря на малое количество моментов в первом тайме, команды умудрились трижды забить гол.
Первыми отличились "горожане". На 9-й минуте Эрлинг Холанд выскочил на "свидание" с Давидом Райя, которого он успешно переиграл.
Вскоре команда Пепа Гвардиолы понесла серьезную потерю - из-за травмы колена не смог продолжить встречу Родри.
А спустя всего минуту после замены испанца счет был равный. Это Рикардо Калафиори решился на удар с дальней дистанции, с которым не справился Эдерсон.
Тайм близился к своему завершению, но "канониры" нашли угловой, который они превратили в гол Габриэла.
Последнее слово также оказалось за гостями, но уже в негативном ключе. Леандро Троссар получил за свой фол желтую карточку, которая была для него уже второй - бельгиец оставил свою команду в меньшинстве.
После этого вполне было понятно, при каком сценарии будет развиваться вторая половина игры: Арсенал будет сидеть у своих ворот и оборонять результат, а Манчестер Сити - атаковать и стараться вырвать, как минимум, ничью.
Статистика второго тайма была довольно красноречива: 28 - 1 по ударам. Но хозяевам поля все никак не удавалось сравнять счет, ведь Райя несколько раз спас свою команду.
И все-таки даже испанец не был способен отразить удар Джона Стоунза с близкого расстояния, находясь в лежачем положении - Сити ушел от поражения в добавленное время.
Манчестер Сити впервые в сезоне потерял очки, но все равно продолжает лидировать в чемпионате, имея 13 очков. Арсенал идет четвертым с 11-ю баллами в активе.
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Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал пятого тура АПЛ
Манчестер Сити - Арсенал 2:2
Голы: Холанд, 9, Стоунз, 90+8 - Калафиори, 22, Габриэл, 45+1.
Ожидаемые голы (xG): 2.62 - 0.59
Владение мячом: 77% - 23%
Удары: 33 - 5
Удары в створ: 11 - 3
Фолы: 7 - 8
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Стоунз, 78), Диаш, Аканджи, Гвардиол - Родри (Ковачич, 21), Гюндоган, Савиньо (Грилиш, 78), Силва, Доку (Фоден, 70) - Холанд.
Арсенал: Райя - Тимбер (Льюис-Скелли, 90+2), Салиба, Габриэл, Калафиори (Кивьор, 74) - Сака (Уайт, 46), Парти, Райс, Мартинелли (Жезус, 87) - Хаверц, Троссар.
Предупреждения: Эдерсон, Диаш, Силва - Троссар, Парти, Льюис-Скелли, Райс, Жезус.
Удаление: Троссар, 45+8 (Арсенал, вторая желтая карточка).
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